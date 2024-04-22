Майк Крак: Нам приходится принимать решение стюардов

Гран При Китая запомнился не только очередной победой Макса Ферстаппена и отличным выступлением Ландо Норриса, занявшего 2-е место, но и нелепым инцидентом, произошедшим перед рестартом. Когда пелотон, двигавшийся достаточно медленно, был максимально плотным, а интервалы между машинами – совсем небольшими, Лэнс Стролл зазевался и пропустил момент, когда гонщики, ехавшие перед ним, начали сбрасывать скорость.

В итоге он врезался сзади в машину Даниэля Риккардо, из-за этого она резко дёрнулась вперёд и ударила McLaren Оскара Пиастри. Тот смог продолжить гонку, хотя и на повреждённой машине, диффузор которой потерял значительную часть прижимной силы, а вот Риккардо вынужден был сойти с дистанции.

Виновнику инцидента тоже пришлось ехать в боксы на замену носового обтекателя, к тому же Стролл получил 10-секундный штраф, хотя в итоге так и не признал, что инцидент произошёл именно из-за него. После финиша ситуацию в эфире телеканала Sky Deutschland прокомментировал Майк Крак, руководитель команды Aston Martin F1.

«Разумеется, это проблема, ведь я думаю, что оба наших гонщика могли бы заработать очки, но, к сожалению, Лэнсу не удалось избежать столкновения, – сказал он. – Там была целая череда событий, связанных друг с другом. Произошла цепная реакция, а он оказался последним звеном, хотя всё началось с того, что замедлился ехавший впереди Карлос Сайнс.

После этого все начали тормозить и смещаться влево. На видеозаписи эпизода можно увидеть, что Даниэль жёстко тормозит, как и гонщик McLaren. Кстати, Фернандо тогда тоже заблокировал колёса – в подобных ситуациях всё так и бывает.

Но меня немного удивляет, как быстро стюарды вынесли свой вердикт. Мы тоже проанализировали случившееся и оцениваем тот эпизод несколько иначе. Но таким было судейское решение, и нам приходится его принимать».

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