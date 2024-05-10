Хельмут Марко: Лоусон не заменит Риккардо в Имоле

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи, что уже в Имоле в команде RB произойдут перемены в составе и за руль машины Даниэля Риккардо сядет Лиам Лоусон. Австриец назвал подобные предположения «ерундой».

Хельмут Марко: «Даниэль Риккардо отлично выступил в спринте в Майами. Четвёртый результат стал сенсацией, и он был быстр на третьем секторе, который в основном состоит из медленных поворотов. Если его правильно проехать, то можно отыграть невероятное количество времени, а если ошибиться, то наказание будет двойным из-за низкой скорости.

Именно это случилось с Юки Цунодой, но спустя три часа уже сам Риккардо ошибся и не вышел из первой части квалификации. Но это ещё не всё – у Риккардо не было скорости и в гонке. Юки показывал стабильно высокие результаты, в то время как Даниэлю не хватало скорости и уверенности, которые у него были в спринте.

Слухи о том, что в Имоле Риккардо заменит Лиам Лоусон, ерунда. В Майами присутствовал менеджер Лиама и, видимо, о некоторых его мечтах стало известно прессе, в том числе новозеландской. В Имоле вообще ничего не планируется. Но, конечно, мы учитываем вариант с Лиамом на будущее.

Цунода, безусловно, находится на подъёме, если не учитывать гонку в Китае. Но сложно сказать, с чем были связаны те проблемы – с машиной или с гонщиком. У него не было скорости с первых кругов. Но если Юки продолжит выступать так, как и в других гонках, то это, безусловно, будет хорошим рекомендательным письмом».

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