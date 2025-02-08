Марио Андретти: 2026-й – подходящий год для дебюта

Только в этом году новая команда Cadillac, которая сейчас готовится в 2026-м стать 11-м участником чемпионата, подпадает под ограничение бюджета. Консультант проекта Марио Андретти считает, что команда смогла хорошо подготовиться…

Марио Андретти: «Мы выиграли от того, что при подготовке не подпадали под ограничения бюджета и времени работы в аэродинамической трубе.

В этом году все начали с чистого листа, разрабатывая машину для 2026 года, когда регламент серьёзно изменится – и нам это поможет. Было бы сложнее дебютировать в ситуации, когда правила несколько лет оставались стабильными, и команды смогли выжать из них максимум. Дебют в 2026-м даст нам больше шансов начать работу в лучшей форме».

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