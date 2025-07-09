В Pirelli завершили тесты в Сильверстоуне

Компания Pirelli завершила серию тестов прототипов шин 2026 года в Сильверстоуне – на этой неделе специально доработанные машины и гонщиков предоставили Aston Martin и Sauber.

Во второй день тестов шинники сосредоточились на сравнении различных вариантов конструкции трех самых жестких составов C1, C2 и C3. Утром пилоты проехали несколько коротких серий, а днем перешли к сравнению на длинной дистанции.

Лэнс Стролл пилотировал тестовую машину на базе Aston Martin AMR25. Канадец проехал 126 кругов с лучшим временем 1:30.195. Габриэль Бортолето вновь сел за руль Sauber C45, он проехал 110 кругов с лучшим временем 1:33.188.

Габриэль Бортолето: «Позади очень продуктивные и позитивные два дня тестов, позволившие мне проехать большую дистанцию в Сильверстоуне, на трассе. Я хотел бы поблагодарить команду и Pirelli за эту возможность.

Мы полностью выполнили программу, всё прошло гладко. Мы получили первое впечатление от шин 2026 года и обеспечили обратную связь для Pirelli. Мне понравились эти шины, они обеспечивают лучшую динамика разгона, чем резина этого года».

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