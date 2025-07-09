Уимблдон. Синнер обыграл Шелтона в трех сетах и во второй раз сыграет в полуфинале

Янник Синнер продолжает выступление на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 10) 7:6(2), 6:4, 6:4

Итальянский теннисист одержал шестую победу в семи противостояниях с Шелтоном, в том числе вторую в этом сезоне. В январе они играли друг против друга в полуфинале Australian Open.

Синнер седьмой раз в карьере вышел в полуфинал на турнирах Grand Slam и второй раз сделал это на Уимблдоне. Два года назад он проиграл на этой стадии Новаку Джоковичу.

23-летний Янник стал самым юным игроком с 2009 года, который вышел в полуфинал на четвертом “мэйджоре” подряд. Тогда Рафаэль Надаль сумел сделать это на пяти таких турнирах.

Следующий соперник Янника Синнера определится в матче Флавио Коболли (Италия, 22) – Новак Джокович (Сербия, 6).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua