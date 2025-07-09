Экс-соперник Кличко: «Это супербой. Уверен, что он его нокаутирует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шенон Бриггс

Бывший чемпион мира Шенон Бриггс высказался о предстоящем супербое между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Да, я думаю, что это будет великолепный бой. Прогнозирую победу Кроуфорда нокаутом, я знаю его с детства, ну, с 12 лет, поэтому видеть, как он сейчас борется за титул в таком большом бою, это замечательный опыт, это прекрасно видеть», – сказал Бриггс.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября. Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд не согласился с тройкой лидеров рейтинга The Ring.

sport.ua