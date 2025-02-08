Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Александр Усик

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко оценил возможность возвращения на ринг ради боя с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Я или мой брат Виталий когда-то могли стать абсолютными чемпионами, но для этого надо было драться друг с другом, мы никогда не решились сделать это, потому что не хотели расстраивать нашу маму.

Бой с Усиком? Вы вообще себе можете представить сейчас, чтобы украинцы дрались друг с другом? Да, он не мой брат, мы не одной крови, но он мой соотечественник, и наша страна находится в состоянии войны», – отметил Кличко.

Ранее Красюк заверил, что Усик не выйдет на ринг против Владимира Кличко.

sport.ua