Роттердам. Алькарас снова обыграл Хуркача и будет бороться за первый титул в зале

На турнире ATP 500 в Нидерландах определился второй участник финального матча



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хуберт Хуркач (Польша, 8) 6:4, 6:7(5), 6:3

Испанский теннисист одержал четвёртую победу подряд в противостояниях с Хуркачем и выиграл восьмой из девяти сыгранных матчей в этом сезоне. Напомним, что в январе Алькарас дошёл до четвертьфинала на Australian Open.

В воскресенье Карлос попробует выиграть свой 17-й титул в карьере, в том числе шестой на хардовом покрытии. Отметим, что ранее 21-летний испанец не побеждал на турнирах ATP, которые проводятся в помещении.

В финале Карлос Алькарас встретится с Алексом де Минором, которого победил в их двух предыдущих противостояниях: в 2022 году в полуфинале грунтового турнира ATP 500 в Барселоне и в 2023 году в финале травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua