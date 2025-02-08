Лэнь может в ближайшее время покинуть Вашингтон и оказаться в Индиане

Алексей лишь на днях перебрался в столичную команду из Сакраменто

Украинский центровой Алексей Лэнь может сменить вторую команду за несколько дней. Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон Уизардс отчислит украинца, после чего он подпишет контракт с Индианой Пэйсерс.

Напомним, 6 февраля состоялся трехсторонний обмен, участником которого стал Лэнь, последние годы игравший за Сакраменто Кингз. Алексей стал частью сделки по переходу Маркуса Смарта из Мемфиса в Вашингтон. Сакраменто также отправил Мемфису пик во втором раунде драфта в 2028-м году, а вместе с Лэнем из Кингз в Уизардс перебрался Колби Джонс. Сакраменто, в свою очередь, получил Джеймса Ларавию.

Лэнь проводит 12-й сезон в НБА. С 2021 года украинский центровой защищал цвета Сакраменто. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 36-ти матчах, в среднем проводил на площадке около семи минут, набирая за игру 1,4 очка, делая 1,8 подбора и 0,8 передачи.

Вашингтон является главным аутсайдером всего сезона — лишь 9 побед в 51 матче. Индиана в той же (Восточной) конференции занимает четвертое место.

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