Девять очков Михайлюка помогли Бостону обыграть Вашингтон в регулярном чемпионате НБА

Украинец провел на площадке более 20 минут

В ночь на 18 марта состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс добыл победу над Вашингтон Уизардз — 130:104. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке более 20 минут, набрав девять очков, пять подборов и два ассиста.

НБА. Регулярный чемпионат

Милуоки Бакс — Финикс Санз — 140:129 (39:36, 43:24, 27:34, 31:35)

Детройти Пистонс — Майами Хит — 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)

Даллас Маверикс — Денвер Наггетс — 107:105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)

Вашингтон Уизардз — Бостон Селтикс — 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)

Орландо Мэджик — Торонто Рэпторз — 111:96 (26:24, 26:23, 35:26, 24:23)

Сан-Антонио Сперс — Бруклин Нетс — 122:115 ОТ (25:29, 30:27, 25:27, 30:27, 12:5)

Лос-Анджелес Клипперс — Атланта Хокс — 93:110 (29:31, 15:30, 18:27, 31:22)

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