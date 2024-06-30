Мужская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу выиграла ЧЕ-2024

Разгромив в финале Литву, сине-желтые повторили достижение женской национальной команды

Мужская дефлимпийская сборная Украины завоевала золотые медали чемпионата Европы по баскетболу-2024 среди спортсменов с нарушением слуха.

В финальном матче сине-желтые одержали уверенную победу над соперниками из Литвы — 79:52 (15:16, 11:24, 14:22, 12:17).

На пути к титулу наша команда победила в групповом раунде Грецию (66:64), Польшу (78:62), Израиль (57:53), в четвертьфинале одолела Словению (108:54), а в полуфинале была сильнее сборной Польши (89:63).

Сборную Украины на победном чемпионате Европы представляли: Александр Фоменко, Иван Дударь, Виталий Быков, Дмитрий Василенко, Евгений Бречко, Егор Кропивянский, Александр Диденко, Павел Рязанцев, Даниил Бычковый, Павел Бондаренко, Андрей Раус и Александр Леванович.

Турнир проходил с 21 по 29 июня в испанской Малаге. Ранее там же женская дефлимпийская сборная Украины также завоевала золотые медали, обыграв в финале Италию (63:52).

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