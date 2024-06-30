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Футбол

Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Стоит ли ожидать Коула Палмера в стартовом составе?

Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В прошлом матче против Словении подопечные Гарета Саутгейта практически ничего не могли создать и только выход на поле Коула Палмера хоть как-то оживил игру впереди. Заслужил ли лучший игрок АПЛ прошлого сезона по системе гол+пас все-таки выйти в стартовом составе сборной после такого камео?

    Ответ на этот вопрос знает только Саутгейт и его тренерский штаб. Но когда на кону стоит потенциальный позорный вылет из турнира, нужно начинать хоть немного рисковать, иначе Словакия будет готова наказывать.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 июня.

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    • Евро-2024. 1/8 финала

    30 июня. 19:00. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

    Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Трансляция матча Англия — Словакия Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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