Родригес съел Эстраду. Судьи разочаровали, но Джесси не дал им шанса

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Родригес

В ночь на 30 июня в Финиксе, США, состоялся титульный поединок между чемпионом второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) по версии WBC Хуаном Франциско Эстрадой (44-4, 28 КО) и Джесси Родригесом (20-0, 13 КО) , который оставил двойное чемпионство по версиям IBF и WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) и перебирался в новую весовую категорию.

Чисто технически и стилистически этот поединок можно назвать главным поединком недели. Ведь бой Теофимо — Клаггетт все же не дотягивал по общему уровню соперников, потому что имел слишком большой разрыв в классе между чемпионом и претендентом. А здесь идеально сложилось все.

Джесси пришел за поясом, который уже завоевывал. Однако Эстрада – не тот, кого можно легко подвинуть

Джесси Родригес уже владел этим же титулом, за который пришлось сражаться против Эстрады. Молодой американец даже успел защитить его до того, как решил перебраться на одну категорию вниз.

Решение оказалось удачным. Джесси объединил два титула, побил ранее непобедимого Санни Эдвардса и претендовал на мегафайты. Ожидалось, что традиционный участник многих десяток рейтингов pound-for-pound будет пытаться объединить пояса. Все же парню всего 24 года. Была возможность даже стать самым молодым абсолютом в истории, если бы обстоятельства сложились соответствующим образом. Но Джесси принял другое решение.

Возвращение в более тяжелую категорию сразу поединком с одним из самых опытных чемпионов в мире прямо сейчас. Хуан Франциско Эстрада не проигрывает с 2018 года, когда уступил Срисакету Сор Рунгвисаи решением большинства судей. А досрочно не был побит вообще никогда.

За последние несколько лет Эстрада стал тем, кто добился повторных боев против Романа Гонсалеса, сделал с ним трилогию и закрыл ее победой. Сначала, в 2012-м, тогда еще непобедимый Гонсалес победил Эстраду единогласным решением судей. Но Хуан Франциско нашел расплату – победил дважды решениями судей (решением большинства и разделенным решением) Романа и стал победителем трилогии.

Но после этого не боксировал. В последний раз перед боем с Джесси Родригесом Хуан Франциско выходил в ринг в декабре 2022 года. Перерыв в полтора года все же слишком долгий, как для боксера более легкой весовой категории, которому за тридцать лет. Поэтому был большой вопрос, потянет ли мексиканец бой против молодого мощного бойца. И станет ли той самой проверкой опытным топом.

Проверкой он стал. Но, скорее, той, которая подтверждает, что молодой парень уже давно ушел далеко вперед. Слишком сильным был Джесси Родригес по сравнению с чемпионом в каждом компоненте. Буквально в каждом.

Фактически, Родригес подстроился к чемпиону уже в первом раунде. В это время он начал заходить за переднюю ногу и насыпать силовыми ударами. Хуан Франциско перетерпел, но ненадолго.

В третьем раунде Эстраду впервые повело. Джесси легко проскальзывал на удобную для себя дистанцию, попадал, уходил в сторону. Ничего не мог мексиканец сделать против такого оппонента.

Нокдаун пришел почти сразу – в четвертом раунде. Это было просто подтверждение того, насколько Джесси быстрее, острее и точнее. Разница в десять лет (34 года против 24 лет) и перерыв в выступлениях более полутора лет у чемпиона здесь бросались в глаза. Хотя и без этого чисто технически Джесси все же очень и очень искусный боксер.

Каждую минуту казалось, что Эстрада вот-вот проиграет окончательно. Но на то он и опытный оппонент, чтобы удивлять и в такие моменты. В шестом раунде Хуан Франциско выбросил правую руку и отправил соперника в нокдаун. Не тяжелый, но чистый. Сюрприз?

Нет, на этот раз без них. Джесси быстро вернулся в бой, начал попадать еще больше, а уже в следующем раунде нокаутировал оппонента. Чистый нокаут ударом по корпусу в седьмом раунде.

Тем больше удивили записки после боя. Как оказалось, у одного судьи на момент остановки боя была ничья, а у другого побеждал Хуан Франциско Эстрада. Это в бою, где он не успевал вообще ни за чем. Как это называется?

Что дальше?

Эстрада хочет реванша. И Эдди Хирн говорит, что именно этот бой рассматривается для Джесси Родригеса следующим.

Но зачем? Хуан Франциско был побит без шансов. Да, раньше он классно отплачивал за свои поражения. Трижды проигрывал и трижды проводил реванши, чтобы одержать свою победу. Но это раньше.

Родригес – слишком молодой, быстрый, жесткий и точный. Эстрада уже просто не успевает за ним и не будет успевать.

С другой стороны, поединок получился отличным и очень интересным. Для зрителей это то, за чем они приходят. Значительно лучшее шоу, чем бой Теофимо и Клаггетта – как и ожидалось. Это хорошо, ждем еще одну драку, почему бы и нет.

sport.ua