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Бокс

Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри

Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри

screenshot. Станислав Степчук

Член команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) Станислав Степчук прокомментировал удар в голову, который он получил от Джона Фьюри, отца чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

– Я просто хотел поддержать команду, только выкрикивал имя Усика. Джон Фьюри не выдержал. Если с ними такое происходит просто от имени Усика, то что будет на ринге?

– Ты был удивлен тем, что он тебя ударил?
– Немного. Одну секунду.

– Был ли у тебя инстинкт ударить его в ответ?
– Конечно. Из-за его возраста было немного так, знаешь… Неудобно.

– Он старый, но большой.
– Большой шкаф громко падает.

– Ты примешь от него извинения?
– Да, конечно. Я бы порекомендовал ему не выходить с такими эмоциями на бой. Лучше бы он смотрел бой с закрытыми глазами. Для его сердца…

– Рассечение болит?
– Нет. Нет такого страшного рассечения, как у Джона.

– Усик это видел?
– Да, конечно. Он смеялся.

– Что ты будешь делать, когда увидишь Джона завтра?
– Я буду готов, я уже не буду думать, бить ли его, если он будет нападать. Я готов к бою, – сказал Степчук.

Последствия удара

Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри

Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри

sport.ua

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