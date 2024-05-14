Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри

Член команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) Станислав Степчук прокомментировал удар в голову, который он получил от Джона Фьюри, отца чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.
– Я просто хотел поддержать команду, только выкрикивал имя Усика. Джон Фьюри не выдержал. Если с ними такое происходит просто от имени Усика, то что будет на ринге?
– Ты был удивлен тем, что он тебя ударил?
– Немного. Одну секунду.
– Был ли у тебя инстинкт ударить его в ответ?
– Конечно. Из-за его возраста было немного так, знаешь… Неудобно.
– Он старый, но большой.
– Большой шкаф громко падает.
– Ты примешь от него извинения?
– Да, конечно. Я бы порекомендовал ему не выходить с такими эмоциями на бой. Лучше бы он смотрел бой с закрытыми глазами. Для его сердца…
– Рассечение болит?
– Нет. Нет такого страшного рассечения, как у Джона.
– Усик это видел?
– Да, конечно. Он смеялся.
– Что ты будешь делать, когда увидишь Джона завтра?
– Я буду готов, я уже не буду думать, бить ли его, если он будет нападать. Я готов к бою, – сказал Степчук.
Последствия удара