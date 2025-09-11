Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Директор Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх считает, что предстоящий поединок станет главным событием XXI века и объяснил, почему:

«Покажем Netflix настоящий бокс! Хочу объяснить, почему противостояние Альвареса и Кроуфорда будет считаться главным поединком века. Прямо сейчас «Канело» является самым именитым боксером в мире.

Кроуфорд – непобежденный. Теренс получит шанс стать абсолютным чемпионом мира в третьем дивизионе. Вероятно, после этого поединка он завершит карьеру. Понимаете? «Канело» не собирается проигрывать сопернику, который поднялся на два дивизиона, чтобы бросить вызов мексиканцу. Невероятный бой!» – восхищается Аль-Шейх.

