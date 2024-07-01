Тренер Джервонты: «Дэвис может перебоксировать Ломаченко, но будет нокаут»

boxingscene. Дэвис и Ломаченко

Ожидается, что в конце года состоится бой между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом, а тренер американца Кенни Эллис уверен, что он может перебоксировать украинца, но не собирается этого делать и нокаутирует соперника.

«Джервонта в состоянии перебоксировать Ломаченко, но этого не будет. Будет нокаут. Фаны Ломаченко боятся этого и начинают говорить, мол, Дэвис не умеет боксировать, а умеет только бить».

«С нами такая психология не пройдет. Так что готовимся к нокауту», – сказал Эллис.

Ломаченко владеет титулом IBF легкого веса, у Джервонты пояс WBA.

«Он его не вырубит». Шакур оценил бой Ломаченко – Джервонта

sport.ua