Мартин Брандл об итогах Гран При Австрии

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Австрии.

Расселл стал пятым победителем в 11 гонках этого сезона, а Mercedes – четвёртой командой, одержавшей победу. Мы увидели захватывающую и непредсказуемую гонку, но одним аспектом я разочарован.

Ещё один суматошный уик-энд: единственная 60-минутная тренировка перед квалификацией к спринту в пятницу, затем спринт и квалификация к основной гонке в субботу, и Гран При в воскресенье.

В такой уик-энд у каждого гонщика на один комплект шин меньше, чем обычно, то есть по 12 комплектов сликов, которые нужно использовать в пяти ключевых сессиях, включая два квалификации, на трассе с высокой степенью деградации.

На первых кругах спринта Норрис опередил Ферстаппена, но его выпад в третьем повороте заставил Макса провести успешную контратаку в четвертом, который Ландо должен был прикрыть. И действительно, Норрис потерял там две позиции, пропустив и Оскара Пиастри.

Это был анонс того, что последует в день гонки. К сожалению для Пиастри, в квалификации он нарушил границы трассы и лишился своего лучшего круга, опустившись с третьего места на седьмое. Возможно, это стоило ему первой победы.

Новые гравийные зоны безопасности и ровные белые линии границ трассы отлично сработали. Если в прошлом году было зафиксировано 1200 нарушений границ трассы, то сейчас – всего 16, из них пять – у Норриса.

По идее, близость гравийных ловушек и жёлтые поребрики в первом и третьем поворотах должны были обеспечить автоматический контроль, учитывая, что при выезде вы наверняка потеряете время. Но за соблюдением границ всё равно внимательно следили. Команда McLaren была в ярости, утверждая, что использованные изображения размыты, а протокол не соответствовал другим инцидентам, произошедшим в тот день и в предыдущие разы. Но решение по Пиастри осталось в силе.

Весь уик-энд светило палящее солнце, и по мере того, как болельщики жарились на трибунах, многие тормозные системы почти вышли из строя, а деградация шин на длинных сериях кругов оказалась очень высокой. Кроме того, перегрев мог привести к тому, что и некоторые гонщики не выдерживали напряжения на последних кругах.

Ферстаппен уверенно лидировал и оторвался на восемь секунд, но уже на первом отрезке было ясно, что McLaren быстрее к концу срока службы шин.

Леклер и Пиастри, находившиеся не в своей тарелке, столкнулись в первом повороте, что вынудило Ferrari позвать Шарля на пит-лейн для замены переднего антикрыла. Пиастри продолжил догонять Хэмилтона на Mercedes и Сайнса на Ferrari. Когда Хэмилтон получил пятисекундный штраф за нарушение правил въезда на пит-лейн, это позволило Пиастри опередить Льюиса и преследовать Карлоса. Это сыграло более важную роль, чем мы тогда могли себе представить.

Ферстаппену не хватало сцепления с трассой, он свернул на пит-стоп, который продолжался шесть секунд из-за проблем с креплением заднего левого колеса. Это возродило интригу, Норрис сократил отставание и, оказавшись в зоне DRS, атаковал в третьем повороте.

На этот раз Ферстаппен был к этому готов и закрылся от атаки. Явно раздраженный после медленного пит-стопа, Макс защищался всё более агрессивно, выходя за границы приемлемого с поздними перемещениями в зонах торможения, но не получая никаких штрафов.

Ландо снова атаковал, на этот раз слишком поспешно, заблокировав передние шины и выехав за границы трассы. Это было его четвертое нарушение, он получил пятисекундный штраф, который, к сожалению, так и не отбыл. Макс, похоже, не знал о предстоящем наказании своего друга и соперника, и когда вскоре после этого – на 64-м круге – Норрис прошел Red Bull по внешнему радиусу третьего поворота, Ферстаппен сместился влево и произошел контакт.

Знал ли он, что Ландо был там? Он подтвердил после гонки, что знал, он достаточно хорошо разбирается в этом. Они соприкоснулись, и это завершило гонку Норриса, а Ферстаппен три четверти круга хромал домой с проколом.

Меня насторожило, что уже после контакта, когда оба получили прокол, Ферстаппен явно пытался помешать Норрису и опередить его. Ферстаппен получил 10-секундный штраф за контакт в третьем повороте, но на свежих шинах после пит-стопа быстро поднялся на пятое место, фактически увеличив свой отрыв в чемпионате, к огорчению многих.

В комментариях и в этих колонках я тепло отзывался о таланте Макса, и я остаюсь при своём: он один из лучших, кого я видел за 40 лет. Также я говорил, что он успокоился, повзрослел и, имея в кармане три чемпионских титула, научился просчитывать риски. Похоже, это лишь видимость, в этой гонке Макс был похож на себя в версии 1.0, с его подходом к пилотированию и отрицанием соперников.

Я не оправдываю его, но мне интересно, не всплыла ли наконец на поверхность нелепая размолвка между его отцом Йосом и руководителем команды Кристианом Хорнером.

Слышать по радио после гонки, как команда Red Bull говорит, что во всем виноват Норрис, было очень неприятно – это подрывает доверие к ним со всех сторон.

Было ясно, что Норрис всё равно получит пятисекундный штраф за нарушение ограничений трассы, и вся эта история была совершенно ненужной для Red Bull. Надо сказать, что Ландо вел себя в гонке довольно агрессивно. Ему потребуется больше тонкости, терпения и хитрости, если он хочет регулярно выигрывать у Макса.

Еще один тревожный момент для Red Bull: несмотря на контакт, медленный круг, штраф и дополнительный пит-стоп, Макс всё равно опередил напарника Серхио Переса на 17 секунд. Нико Хюлкенберг на Haas тоже опередил Переса. Серхио получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн и ехал на повреждённой машине, но это был ещё один ужасный уик-энд для него.

Это был отличный день для Haas – оба гонщика заработали очки для команды. Даниэль Риккардо заработал два очка за девятое место., а Пьер Гасли – одно за десятое после ожесточенной борьбы с напарником Эстебаном Оконом. Это один из тех дней, когда топ-команды теряют очки, а команды средней группы их подбирают.

Обогнав Сайнса в борьбе за второе место, Пиастри бросился в погоню за Расселом, но кругов не хватило, а Джордж всё держал под контролем.

Хэмилтон финишировал четвёртым на повреждённой машине и после штрафа.

Поздравляем Джорджа и Mercedes с первой победой с Бразилии 2022 года, 33 гонки назад, которая должна понравиться британской публике в Сильверстоуне в предстоящие выходные. Подозреваю, что Ландо тоже многие будут поддерживать.

Источник