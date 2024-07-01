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Автоспорт

Мартин Брандл об итогах Гран При Австрии

Мартин Брандл об итогах Гран При Австрии

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Австрии.

Расселл стал пятым победителем в 11 гонках этого сезона, а Mercedes – четвёртой командой, одержавшей победу. Мы увидели захватывающую и непредсказуемую гонку, но одним аспектом я разочарован.

Ещё один суматошный уик-энд: единственная 60-минутная тренировка перед квалификацией к спринту в пятницу, затем спринт и квалификация к основной гонке в субботу, и Гран При в воскресенье.

В такой уик-энд у каждого гонщика на один комплект шин меньше, чем обычно, то есть по 12 комплектов сликов, которые нужно использовать в пяти ключевых сессиях, включая два квалификации, на трассе с высокой степенью деградации.

На первых кругах спринта Норрис опередил Ферстаппена, но его выпад в третьем повороте заставил Макса провести успешную контратаку в четвертом, который Ландо должен был прикрыть. И действительно, Норрис потерял там две позиции, пропустив и Оскара Пиастри.

Это был анонс того, что последует в день гонки. К сожалению для Пиастри, в квалификации он нарушил границы трассы и лишился своего лучшего круга, опустившись с третьего места на седьмое. Возможно, это стоило ему первой победы.

Новые гравийные зоны безопасности и ровные белые линии границ трассы отлично сработали. Если в прошлом году было зафиксировано 1200 нарушений границ трассы, то сейчас – всего 16, из них пять – у Норриса.

По идее, близость гравийных ловушек и жёлтые поребрики в первом и третьем поворотах должны были обеспечить автоматический контроль, учитывая, что при выезде вы наверняка потеряете время. Но за соблюдением границ всё равно внимательно следили. Команда McLaren была в ярости, утверждая, что использованные изображения размыты, а протокол не соответствовал другим инцидентам, произошедшим в тот день и в предыдущие разы. Но решение по Пиастри осталось в силе.

Весь уик-энд светило палящее солнце, и по мере того, как болельщики жарились на трибунах, многие тормозные системы почти вышли из строя, а деградация шин на длинных сериях кругов оказалась очень высокой. Кроме того, перегрев мог привести к тому, что и некоторые гонщики не выдерживали напряжения на последних кругах.

Ферстаппен уверенно лидировал и оторвался на восемь секунд, но уже на первом отрезке было ясно, что McLaren быстрее к концу срока службы шин.

Леклер и Пиастри, находившиеся не в своей тарелке, столкнулись в первом повороте, что вынудило Ferrari позвать Шарля на пит-лейн для замены переднего антикрыла. Пиастри продолжил догонять Хэмилтона на Mercedes и Сайнса на Ferrari. Когда Хэмилтон получил пятисекундный штраф за нарушение правил въезда на пит-лейн, это позволило Пиастри опередить Льюиса и преследовать Карлоса. Это сыграло более важную роль, чем мы тогда могли себе представить.

Ферстаппену не хватало сцепления с трассой, он свернул на пит-стоп, который продолжался шесть секунд из-за проблем с креплением заднего левого колеса. Это возродило интригу, Норрис сократил отставание и, оказавшись в зоне DRS, атаковал в третьем повороте.

На этот раз Ферстаппен был к этому готов и закрылся от атаки. Явно раздраженный после медленного пит-стопа, Макс защищался всё более агрессивно, выходя за границы приемлемого с поздними перемещениями в зонах торможения, но не получая никаких штрафов.

Ландо снова атаковал, на этот раз слишком поспешно, заблокировав передние шины и выехав за границы трассы. Это было его четвертое нарушение, он получил пятисекундный штраф, который, к сожалению, так и не отбыл. Макс, похоже, не знал о предстоящем наказании своего друга и соперника, и когда вскоре после этого – на 64-м круге – Норрис прошел Red Bull по внешнему радиусу третьего поворота, Ферстаппен сместился влево и произошел контакт.

Знал ли он, что Ландо был там? Он подтвердил после гонки, что знал, он достаточно хорошо разбирается в этом. Они соприкоснулись, и это завершило гонку Норриса, а Ферстаппен три четверти круга хромал домой с проколом.

Меня насторожило, что уже после контакта, когда оба получили прокол, Ферстаппен явно пытался помешать Норрису и опередить его. Ферстаппен получил 10-секундный штраф за контакт в третьем повороте, но на свежих шинах после пит-стопа быстро поднялся на пятое место, фактически увеличив свой отрыв в чемпионате, к огорчению многих.

В комментариях и в этих колонках я тепло отзывался о таланте Макса, и я остаюсь при своём: он один из лучших, кого я видел за 40 лет. Также я говорил, что он успокоился, повзрослел и, имея в кармане три чемпионских титула, научился просчитывать риски. Похоже, это лишь видимость, в этой гонке Макс был похож на себя в версии 1.0, с его подходом к пилотированию и отрицанием соперников.

Я не оправдываю его, но мне интересно, не всплыла ли наконец на поверхность нелепая размолвка между его отцом Йосом и руководителем команды Кристианом Хорнером.

Слышать по радио после гонки, как команда Red Bull говорит, что во всем виноват Норрис, было очень неприятно – это подрывает доверие к ним со всех сторон.

Было ясно, что Норрис всё равно получит пятисекундный штраф за нарушение ограничений трассы, и вся эта история была совершенно ненужной для Red Bull. Надо сказать, что Ландо вел себя в гонке довольно агрессивно. Ему потребуется больше тонкости, терпения и хитрости, если он хочет регулярно выигрывать у Макса.

Еще один тревожный момент для Red Bull: несмотря на контакт, медленный круг, штраф и дополнительный пит-стоп, Макс всё равно опередил напарника Серхио Переса на 17 секунд. Нико Хюлкенберг на Haas тоже опередил Переса. Серхио получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн и ехал на повреждённой машине, но это был ещё один ужасный уик-энд для него.

Это был отличный день для Haas – оба гонщика заработали очки для команды. Даниэль Риккардо заработал два очка за девятое место., а Пьер Гасли – одно за десятое после ожесточенной борьбы с напарником Эстебаном Оконом. Это один из тех дней, когда топ-команды теряют очки, а команды средней группы их подбирают.

Обогнав Сайнса в борьбе за второе место, Пиастри бросился в погоню за Расселом, но кругов не хватило, а Джордж всё держал под контролем.

Хэмилтон финишировал четвёртым на повреждённой машине и после штрафа.

Поздравляем Джорджа и Mercedes с первой победой с Бразилии 2022 года, 33 гонки назад, которая должна понравиться британской публике в Сильверстоуне в предстоящие выходные. Подозреваю, что Ландо тоже многие будут поддерживать.

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