Glenfiddich – официальный партнёр команды Aston Martin

Недавно мы писали о контракте Ferrari с Chivas Regal, теперь в Aston Martin объявили о контракте с титулованным производителем шотландского виски – брендом Glenfiddich. Партнерство стартует сегодня на Гран При Лас-Вегаса.

В честь этого исторического партнерства в Glenfiddich нашли редкую бочку 1959 года, отдавая дань уважения дебюту Aston Martin в Формуле 1. Этот виски будет разлит в бутылки в честь начала партнерства.

Лоуренс Стролл, владелец команды: «В Aston Martin Aramco Formula One постоянно расширяют границы, устанавливая новые стандарты, в Glenfiddich воплощают тот же дух совершенства и инноваций. Гран При Лас-Вегаса – идеальная площадка для начала нашего партнерства, мы рады предложить болельщикам незабываемые впечатления, которые выходят за рамки как гоночной трассы, так и мира виски».

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