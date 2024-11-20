Украинский чемпион узнал имя соперника за несколько дней до поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Захожий

Чемпион Европы в тяжелом весе по версии EBU Александр Захожий (19-0, 15 КО) будет защищать титул 23 ноября в Германии.

Украинский боксер узнал имя нового соперника всего за несколько дней до поединка. Дело в том, что изначально оппонентом Захожего был Арнольд Джерджей (38-3, 27 КО) со Швейцарии, однако тот травмировался и не сможет выйти на ринг.

Новым соперником Александра стал 31-летний Лабинот Джоджай (19-0-1, 16 КО), выступающий за Косово.

Украинский боксер живет и тренируется в Германии. Последний поединок провел в марте 2024 года – нокаутировал немца Гранита Шалу (16-1, 6 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона.

sport.ua