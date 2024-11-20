Connect with us
Футбол

Бывший защитник Барселоны рассказал, хочет ли он становиться тренером

Может быть передумает

Бывший защитник Барселоны рассказал, хочет ли он становиться тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, хочет ли он становиться тренером.

    По словам испанского футболиста, быть тренером ему неинтересно. Пике признался, что ему нужен был отдых.

    Может быть, в будущем я вернусь в футбол, чтобы заняться другими делами. Теперь я чувствую себя сосредоточенным и спокойным. Однако быть тренером меня не интересует. 20 лет рутины привели меня к насыщению. Тренировки каждый день, игры каждые три-четыре дня… Мне нужен был отдых, – отметил он.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Жерар Пике сыграл за "Барселону" 616 матчей во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 13 голевых передач.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis