Реал определил костяк стартового состава

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провёл встречу с руководством клуба, во время которой обсудил перспективы игроков и будущую структуру состава. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По информации испанской прессы, специалист уже выбрал пятерых футболистов, которые точно будут выходить в стартовом составе в сезоне 2025/26. В этот список вошли голкипер Тибо Куртуа, защитник Дин Хейсен, полузащитники Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде, а также форвард Килиан Мбаппе.

Параллельно было принято решение сократить состав и избавиться от игроков, не входящих в плани нового тренера. Алонсо считает, что в команде слишком много футболистов, не готовых бороться за игровое время.

Некоторые игроки «Реала» всё ещё не определились со своим будущим. Форварды Гонсало Гарсия и Ендрик будут конкурировать за место в основе с Мбаппе, однако один из них, скорее всего, отправится в аренду.

Также остаются нерешёнными кадровые вопросы по флангам атаки. Винисиус не хочет продлевать контракт и требует повышения зарплаты, а Родриго, играющий на правом краю, недоволен своим положением и может покинуть клуб. В связи с этим Хаби Алонсо стремится как можно скорее определить состав линии нападения для успешной борьбы в новом сезоне.

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