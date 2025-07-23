С декабря 2024-го коуч находился без работы

Украинский баскетбольный тренер Виталий Степановский возглавил азербайджанский Нефтчи.

Клуб является участником Первой лиги Азербайджана по баскетболу. Условия контракта украинского специалиста с Нефтчи не разглашаются.

Степановский находился без работы с декабря 2024-го. Более полугода назад он покинул эстонский Пярну, а следом — и мужскую сборную Украины.

Степановский дважды становился чемпионом Украины с Химиком в качестве главного тренера и ассистента. Также под его руководством студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Ранее специалист возглавлял румынскую Крайову. Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023: и в 2023 году сменил как раз латыша на должности коуча сине-желтых.

С Степановским украинская команда провела восемь игр. Помимо неудач в отборе к Евро-2025, сине-желтые также не смогли пробиться на ОИ-2024 в Париже.

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