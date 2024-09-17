Бостон подписал контракт с украинцем Скапинцевым

У экс-центрового Никс появился шанс закрепиться в составе Селтикс

Чемпион НБА Бостон Селтикс подписал негарантированный контракт с украинским центровым Дмитрием Скапинцевым.

Соглашение на условиях Exhibit 10 рассчитано на один год, предусматривает минимальную зарплату и может включать бонусы до 75 тысяч долларов.

26-летний украинец в декабре прошлого года подписал двусторонний контракт с Нью-Йорк Никс. В прошлом сезоне Дмитрий лишь дважды выходил на площадку в НБА — он суммарно за два матча сыграл чуть более двух минут, не отличавшись при этом результативными действиями.

Скапинцев активно участвовал в матчах Летней лиги НБА в это межсезонье, и в одном из них — против Детройта — даже оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

В прошлом сезоне Бостон завоевал долгожданное чемпионство — для Селтикс триумф стал первым с 2008 года. В финальной серии Бостон в пяти матчах одолел Даллас (4:1).

В составе Селтикс прошлый сезон отыграл Святослав Михайлюк, который стал вторым украинцем в истории завоевавшим титул чемпиона НБА.

Михайлюк расстался с командой по окончании сезона и в августе заключил долгосрочный контракт с Юта Джаз. Однако Бостон без украинца в своем составе все-таки не останется.

Регулярный чемпионат НБА-2024/25 начнется 22 октября и завершится 13 апреля 2025 года. Турнир плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля. Уже 19 апреля начнутся матчи плей-офф. Первая игра финала состоится 5 июня.

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