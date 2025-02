ЛеБрон стал автором абсолютного рекорда в истории НБА. Он — первый игрок, который набрал более 40 очков в возрасте 40+ в нескольких матчах (видео)

Также Джеймс вышел на третье место по количеству игр в НБА

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Очередное достижение именитого игрока покорилось американцу в минувшем матче «регулярки» против Портленд Трэйл Блэйзерс (110:102). На счету Джеймса в отчетной игре — 40 очков, восемь подборов, четыре ассиста, два перехвата и один блок-шот.

ЛеБрон стал первым баскетболистом, который оформил 40+ очков в возрасте более 40 лет в более чем одном матче за карьеру. В свое время данный показатель в одной игре покорился Майклу Джордану, однако Джеймсу удалось покорить новый рубеж.

Помимо результативности, ЛеБрон поднялся на третье место в истории Лиги по количеству сыгранных матчей. На счету Джеймса — 1542 игры (1541 — у Винса Картера). Впереди ЛеБрона — Карим Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Периш (1611).

40 лет Леброну исполнилось 30 декабря. Летом 2024-го он продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение вышеупомянутого Картера.

В октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

По ходу сезона ветеран продолжает бить все новые рекорды. Так, в начале декабря Джеймс первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков. Под конец года ЛеБрон побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — он превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате, а затем — по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

В начале января легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя Джордана. Тогда же ЛеБрон обошел в историческом рейтинге Дирка Новицки по числу матчей в регулярном чемпионате. Сейчас на счету форварда — 1538 таких поединков. Выше него — только Винс Картер (1541), Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Периш (1611).

В конце января Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками.

Лейкерс занимают пятое место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда ЛеБрона сыграет на выезде с Денвером в ночь на 23 февраля.

