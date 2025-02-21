Лейкерс обыграли Трэйл Блэйзерс, Чикаго в овертайме уступил Нью-Йорку в регулярном чемпионате НБА

Алексей Лэнь на площадке не появлялся

В ночь на 21 февраля состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс взял верх над Портленд Трэйл Блэйзерс — 110:102. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь участия в матче не принимал.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерз — Мемфис Гриззлис — 127:113 (28:33, 50:26, 24:32, 25:22)

Филадельфия 76ерс — Бостон Селтикс — 104:124 (28:36, 28:36, 18:28, 30:24)

Атланта Хокс — Орландо Мэджик — 108:114 (33:21, 25:38, 23:31, 27:24)

Бруклин Нетс — Кливленд Кавальерс — 97:110 (19:24, 31:24, 27:35, 20:27)

Нью-Йорк Никс — Чикаго Буллз — 113:111 ОТ (19:21, 31:22, 33:38, 21:23, 9:7)

Милуоки Бакс — Лос-Анджелес Клипперс — 116:110 (28:29, 29:21, 23:39, 36:21)

Денвер Наггетс — Шарлотт Хорнетс — 129:115 (38:30, 28:28, 33:38, 30:19)

Сан-Антонио Сперс — Финикс Санз — 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Лейкерс — 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)

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