Бостон разгромил Голден Стэйт в регулярном чемпионате НБА, Михайлюк набрал восемь очков

Один из лучших матчей украинца в сезоне

В ночь на 4 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс разгромил Голден Стэйт Уорриорз — 140:88. Один из лучших матчей сезона провел украинец Святослав Михайлюк. На счету игрока Селтикс — восемь очков, четыре подбора, два ассиста и один перехват за почти 20 минут на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат

Даллас Маверикс — Филадельфия 76ерс — 116:120 (22:32, 29:24, 25:34, 40:30)

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Клипперс — 88:89 (30:18, 16:31, 22:18, 20:22)

Бостон Селтикс — Голден Стэйт Уорриорз — 140:88 (44:22, 38:16, 33:24, 25:26)

Орландо Мэджик — Детройт Пистонс — 113:91 (31:27, 28:23, 30:21, 24:20)

Торонто Рэпторз — Шарлотт Хорнетс — 111:106 (27:29, 26:19, 30:27, 29:31)

Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс — 98:107 (19:28, 34:23, 25:36, 20:20)

Сан-Антонио Сперс — Индиана Пэйсерз — 117:105 (26:16, 26:32, 34:29, 31:28)

Финикс Санз — Оклахома-Сити Тандер — 110:118 (24:28, 28:38, 33:23, 25:29)

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