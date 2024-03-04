Роналду опубликовал пост накануне своего возвращения после дисквалификации

Звёздный форвард вновь рвётся на поле

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост в своём аккаунте в социальной сети X (ранее — Twitter) накануне своего возвращения на поле после дисквалификации.

"Готов к завтрашнему дню", — написал Криштиану.

Напомним, ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисвалифицировал Роналду на один матч за непристойный жест в адрес фанатов "Аль-Шабаба", вследствие чего португалец пропустил поединок 22-го тура чемпионата против "Аль-Хазма" (4:4).

Сегодня, 4 марта, "Аль-Наср" проведёт первую встречу в рамках двухматчевого противостояния в рамках 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Айном".

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