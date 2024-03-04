Джошуа не уверен, выйдут ли Фьюри и Усик на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) рассказал о ближайших планах, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я каждый день с нетерпением жду, когда вернусь в зал и продолжу развивать свои навыки. За одиннадцать месяцев я провел четыре поединка и чувствую, что становлюсь сильнее, нахожу свой тайминг и ритм.

Я не слишком беспокоюсь о Фьюри и Усике. Кто знает, выйдут ли они вообще в ринг?», – сказал Джошуа.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua