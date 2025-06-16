Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира Даниель Дюбуа высказался о реванше против Александра Усика и вспомнил спорный удар в первом поединке.

«Знаете, почему Усик не симулировал после удара в первом бою. Ему просто действительно было больно, он не мог притворяться. Александр не мог сразу подняться, если бы вы пропускали такие удары, то бы поняли меня.

Теперь я должен выиграть реванш. В этом и есть главная цель», — сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua