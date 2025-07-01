Усик провел 280 боксерских раундов с сербским супертяжем. Есть фото

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Украинский боксер продолжает активную подготовку к бою. Александр провел спарринг с сербом Санелемом Хасановичем.

«Это мой пятый тренировочный лагерь – в общей сложности я провел 280 раундов с Усиком. На этот раз я помогаю ему готовиться к бою с Дюбуа. Последний раз я ему помогал готовиться к поединкам с Тайсоном Фьюри. Каждый лагерь с Усиком поднимает нас на совершенно другой уровень», – сказал Санелем.

sport.ua