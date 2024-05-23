Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), уверен, что его боец выиграл бой против Александра Усика (22-0, 14 КО), но понимает тех, кто так не считает.

«Фьюри чувствовал, что победил, но это был близкий бой. Я понимаю, почему некоторые люди говорят, что Усик выиграл его; я понимаю, почему некоторые говорят, что это ничья.

Я считаю, что Тайсон выиграл на один раунд (Фьюри 114-113 – ред.), но я не жалуюсь – это был великолепный бой двух гладиаторов. Это был лучший бой в супертяжелом весе в этом столетии, потому что на кону стояли четыре пояса и сам характер поединка. Они оба оставили на ринге все силы», – сказал Уоррен.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua