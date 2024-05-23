Тьяго Мотта: Благодаря Болонье я стал счастливым человеком

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Тьяго Мотта попрощался с "Болоньей", которую он покинет этим летом, чтобы, вероятно, возглавить "Ювентус".

"Благодаря "Болонье" я стал счастливым человеком. За эти два года мы все вместе пережили огромный рост — для меня, для игроков и для клуба в целом. Я горжусь тем, что привел "Болонью" в Лигу чемпионов, ни разу не изменив нашей футбольной философии и нашим болельщикам, которые всегда подталкивали и мотивировали нас.

Я благодарю президента Джои Сапуто. Я благодарю и поздравляю всех моих игроков. Я благодарю всех людей, которые ежедневно и самоотверженно работают в этом клубе. Я благодарю Болонью и ее жителей", — цитирует тренера Николо Скира.