Тьяго Мотта: Благодаря Болонье я стал счастливым человеком

Специалист попрощался с Болоньей
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Тьяго Мотта попрощался с "Болоньей", которую он покинет этим летом, чтобы, вероятно, возглавить "Ювентус".
"Благодаря "Болонье" я стал счастливым человеком. За эти два года мы все вместе пережили огромный рост — для меня, для игроков и для клуба в целом. Я горжусь тем, что привел "Болонью" в Лигу чемпионов, ни разу не изменив нашей футбольной философии и нашим болельщикам, которые всегда подталкивали и мотивировали нас.
Я благодарю президента Джои Сапуто. Я благодарю и поздравляю всех моих игроков. Я благодарю всех людей, которые ежедневно и самоотверженно работают в этом клубе. Я благодарю Болонью и ее жителей", — цитирует тренера Николо Скира.
Тьяго присоединился к итальянскому клубу в 2022 году.
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