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Футбол

Бомбардир Манчестер Сити может пропустить полуфинал Кубка Англии

Гвардиола высказался об Эрлинге Холанде

Бомбардир Манчестер Сити может пропустить полуфинал Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рискует пропустить полуфинал Кубка Англии против "Челси".

    Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола во время предматчевой пресс-конференции. По словам специалиста, он заменил норвежца в матче против "Реала" из-за проблем с мышцами.

    "Эрлинг тогда почувствовал что-то, проблемы с мышцами. Посмотрим, будет ли он играть".

    Напомним, матч "Манчестер Сити" — "Челси" состоится 20 апреля. Начало — в 19:15.

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