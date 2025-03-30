Примера. Победы Вильярреала, Валенсии и Бетиса, ничья в Бильбао

"Вильярреал" открыл счет в матче усилиями Айосе Переса. Но уже через несколько минут "Хетафе" сравнял счет благодаря голу Карлеса Переса. На 33-й минуте Барри снова вывел гостей вперед, а уже в компенсированное время его второй гол был отменен из-за офсайда.

Второй тайм прошел при небольшом достоинстве гостей, но ни одна из команд не смогла отличиться. "Вильярреал" закрепился на 5-й позиции, а "Хетафе" остался 12-м.

29-й тур Примеры.

Хетафе. "Колизеум"

Хетафе – Вильярреал 1:2

Голы: К. Перес, 29 – А. Перес, 15, Барри, 33

Хетафе: Сория – Иглесиас (Бернат, 46), Дуарте, Альдерете (Ньом, 80), Рико – Арамбарри, Джене, Милья, да Кошта (Майораль, 46) – Хуанми (Федерико, 67), К. Перес (Родригес, 67).

Вильярреал: Жуниор – Наварро (Фемения, 67), Камбвала (Коста, 46), Фойт, Кардона – Бьюкенен (Пино, 67), Парехо, Комесанья, Баэна (Педраса, 72) – Барри (Морено, 76), А. Перес.

Предупреждения: Рико, 10 – Камбвала, 31, Кардона, 78, Комесанья, 80, Жуниор, 82.

"Атлетик" на собственном поле не сумел обыграть "Осасуну". Баски владели территориальным преимуществом, но так и не сумели забить сопернику.

29-й тур Примеры.

Атлетик – Осасуна 0:0

Атлетик: Симон – де Маркос (Горосабель, 58), Нуньес (Паредес, 82), Альварес, Берчиче – Хаурегисар, Прадос Диас (Гомес, 58) – Уильямс, Беренгер (Каналес, 82), Уильямс – Саннади (Гурусета, 69)

Осасуна: Фернандес – Аресо (Пенья, 75), Бойомо, Катена, Эррандо, Бретонес – Гарсия (Гомес, 69), Монкайола (Ибаньес, 75), Торро, Орос (Арнаис, 89) – Будимир (Рауль, 89)

Предупреждения: Нуньес, 38 – Катена, 45.

"Валенсия" на своем поле все же сумела обыграть "Мальорку". Единственный гол в матче забил Лопес на 50-й минуте.

29-й тур Примеры.

Валенсия – Мальорка 1:0

Гол: Лопес, 50

Валенсия: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Таррега, Гая – Риоха (Васкес, 90), Герра (Пепелу, 66), Барренечеа, Лопес (Перес, 66) – Алмейда (Диакаби, 75), Умар (Мир, 75)

Мальорка: Грейф – Маффео, Фернандес, Райльо, Копете, Лато (Мохика, 80) – Кошта (Санчес, 80), Морланес, Дардер – Асано (Родригес, 73), Пратс.

Предупреждения: Риоха, 84, Барренечеа, 85, Фулькье, 90+4, Гая, 90+7 – Райльо, 12, Дардер, 45+1, Коста, 76, Родригес, 90+10.

В последнем матче игрового дня состоялось севильское дерби. Все 3 гола были забиты в первом тайме. Счет открыла "Севилья" усилиями Варгаса. "Бетис" ответил точными выстрелами Кардосо и Кучо.

"Бетис" набрал 47 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице, а "Севилья" с 36 зачетными баллами находится на 11-й строчке.

Бетис – Севилья 2:1

Голы: Дж. Кардосо, 25, Кучо, 45+3 – Варгас, 17

Бетис: Адриан – Сабали, Бартра, Льоренте, Р. Родригес – Дж. Кардосо, Форнальс (Альтимира, 87) – Антони, Иско (Ло Чельсо, 71), Х. Родригес (Руибаль, 66) – Кучо (Бакамбу, 87)

Севилья: Нюланд – Кармона (С. Ньигес, 66), Баде, Салас, Педроса – Локонга (Идумбо, 85), Гудель (Пеке, 76), Санчес – Лукебакио, Ромеро (Адамс, 66), Варгас (Эджуке, 76)

Предупреждения: Адриан, 36, Иско, 56, Ло Чельсо, 90+1, Дж. Кардосо, 90+3 – Кармона, 36, Баде, 86, Пеке, 90+3, С. Ньигес, 90+4.

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