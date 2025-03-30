Дубль Никиты Иващенко продлил Батлфордс сезон

Никита Иващенко (№26) празднует шайбу

Канадский «Батлфордс Норд Старз», за который выступает бомбардир Никита Иващенко, выиграл важный матч в первом раунде плей-офф в юниорской лиге Саскачеван (SJHL). В игре №5 наш легионер оформил голевой дубль, а команда харьковчанина победила в гостях «Вейбарн Ред Уингз» – 4:3. Таким образом, «Батлфордс Норд Старз» сохранил шансы на выход в следующий раунд, но по-прежнему уступает в серии до четырех побед: 2–3.

Всего в пяти матчах плей-офф в активе 20-летнего Иващенко – 8 (5+3) очков и этот показатель лучший среди хоккеистов «Батлфордса».

sport.ua