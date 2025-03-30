Кампинас. Орлов отыграл семь матчболов и за четыре часа выиграл матч первого круга квалификации

Украинский теннисист Владислав Орлов одержал победу в марафонском поединке первого круга в квалификации “челленджера” в Бразилии



Кампинас, Бразилия • 31 марта-6 апреля • грунт • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Владислав Орлов (№591 АТР) за четыре часа выиграл свой стартовый матч в квалификации «челленджера» в Кампинасе, в котором встречался с перуанцем Арклоном Уэртсасом дель Пино Кордовой (№1254 АТР) – 4:6, 7:6(0), 7:6(7).

В решающем сете украинец уступал 3:5 и отыграл в целом за поединок семь матчболов (один из них во втором сете).

Завтра Владислав сыграет за место в основной сетке против еще одного теннисиста из Перу – Коннера Уэртаса дель Пино, который является младшим братом его сегодняшнего соперника. На прошлой неделе Орлов проиграл ему в первом круге «челленджера» в Консепсьоне.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua