Усик признался, для чего вступил в Территориальную оборону Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему не покинул страну после начала полномасштабной войны.

«Почему я вступил в Территориальную оборону? Это была естественная реакция в то время, мы все боялись. Но я муж и отец своих детей, как украинец, я не рассматривал вариант покидать свою страну. Мы с женой не хотели никуда выезжать. Я и моя команда сразу взяли оружие в руки и стали на защиту Украины», – сказал Усик.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua