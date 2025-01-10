Australian Open. Хабиб установил национальный рекорд, Фонсека впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam

В Мельбурне завершился квалификационный этап в мужской сетке соревнований



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Доминик Кёпфер (Германия, 1) – Блейк Эллис (Австралия, WC) 7:5, 7:5

Лукаш Клейн (Словакия, 28) – Теренс Атман (Франция) 6:4, 6:1

Маттео Джиганте (Италия, 32) – Энрике Роша (Португалия) 6:4, 7:5

Тристан Бойер (США, 26) – Кристофер Юбэнкс (США, 4) 6:4, 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия) – Франческо Пассаро (Италия) 6:3, 6:3

Тьягу Монтейру (Бразилия, 6) – Киммер Коппеянс (Бельгия) 6:4, 6:3

Готье Онклен (Бельгия) – Маккензи Макдональд (США, 25) 6:7(7), 7:6(5), 6:1

Азиз Дугаз (Тунис) – Борна Гойо (Хорватия) 6:4, 3:6, 6:1

Тристан Бойер и Готье Онклен продлили свои беспроигрышные серии: американец прошлый сезон завершил титулом на “челленджере” в Монтевидео, а бельгийский теннисист выиграл титул на турнирах ITF M25 в Португалии и Тунисе.

Жайме Фария (Португалия, 17) – Марк Лаял (Эстония) 6:4, 2:6, 6:4

Кристиан Гарин (Чили) – Уго Дельен (Боливия, 18) 6:2, 6:3

Митчелл Крюгер (США) – Ясутака Утияма (Япония) 6:3, 6:7(6), 6:4

Жуан Фонсека (Бразилия) – Тьяго Тиранте (Аргентина, 12) 6:4, 6:1

Хади Хабиб (Ливан) – Клеман Шидех (Франция) 6:4, 3:6, 7:6(8)

Камил Майхжак (Польша, 14) – Билли Гаррис (Великобритания, 19) 7:5, 6:2

Мартин Ландалусе (Испания) – Далибор Сврчина (Чехия) 2:6, 6:1, 7:5

Лёрнер Тьен (США, 16) – Йозеф Ковалик (Словакия, 21) 6:3, 6:4

Жуан Фонсека продлил свою победную серию в Австралии до восьми матчей. Перед выступлением в квалификации Australian Open бразилец выиграл трофей на “челленджере” в Канберре. Также напомним, что в декабре Фонсека стал чемпионом на турнире Next Gen ATP Finals, где не проиграл ни одного из пяти матчей.

Хади Хабиб стал первым игроком из Ливана, который сыграет в основной сетке турнира Grand Slam. В решающем сете финального раунда квалификации теннисист отыграл три матчбола.

Лёрнер Тьен дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Маттео Джиганте, Тристан Бойер, Готье Онклен, Азиз Дугаз, Жайме Фария, Жуан Фонсека и Мартин Ландалусе впервые сыграют в основной сетке турнира Grand Slam.



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