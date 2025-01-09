Стелла: В McLaren мне не пришлось менять подход

Прежде команда McLaren традиционно считалась по-британски выдержанной, особенно при Роне Деннисе, а команда Ferrari – слишком эмоциональной. Но ситуация изменилась. Руководитель команды McLaren Андреа Стелла считает, что сейчас они и в этом не уступают Скудерии…

Андреа Стелла: «Мотивация и страсть, которые мы испытываем в McLaren, определенно сопоставимы с тем, что я испытывал в Ferrari.

Эти команды объединяет стремление к совершенству, желание ещё выше поднять планку, поэтому при переходе из одной команды в другую, мне не пришлось менять подход».

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