Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»

Getty Images/Global Images Украина. Эвандер Холифилд и Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд назвал современного боксера, который опаснее Майка Тайсона. Холифилд выделил чемпиона мира в легком весе Джервонту Дэвиса.

«Джервонта Дэвис очень хороший боксер. Он очень опытный боец, он чем-то напоминает мне Пернелла Уиттекера. Пернелл Уиттакер был искусным боксером. Танк Дэвис – мастерский боксер, он имеет мощный удар – у него есть и то, и другое! Это делает его более опасным, чем Тайсон», – сказал Холифилд.

Ранее Эвандер Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге.

sport.ua