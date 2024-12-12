Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, какую ошибку допустил в первом бою с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дело не в том, что Усик сделал все правильно в мае, я просто тогда устал и стал вялым. Я наносил ему удары, не думая о том, что делаю и это было ошибкой», – сказал Фьюри.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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