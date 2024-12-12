Оукс: Уход от моторов Renault – это заявление о намерениях

В конце сентября было объявлено, что после окончания сезона 2025 года Renault прекратит производство силовых установок для Формулы 1, а Alpine станет клиентской командой, использующей моторы Mercedes .

Руководитель команды Alpine Оливер Оукс в подкасте Beyond the Grid назвал это решение «заявлением о намерениях».

Оливер Оукс: «Я знаю, что это было сложное, эмоционально тяжёлое решение, ведь все мы гордимся статусом заводской команды, и в следующем году нас ждет ещё целый сезон. Но это серьезное заявление о намерениях относительно того, куда мы хотим двигаться и чего добиться.

Мы здесь не для того, чтобы улучшать статистику. Мы хотим двигаться дальше. И для этого на нашей машине должен стоять лучший мотор.

Мы пришли в гонки, чтобы добиваться успеха. Я хочу, чтобы наши машины стояли на первых линиях стартового поля. И, как это ни жестоко звучит, мы хотим иметь лучший двигатель, чтобы помочь команде добиться прогресса.

Решение было принято до моего прихода в команду. Думаю, в руководстве вели переговоры и с другими производителями, я точно не знаю, но с самого начала было совершенно ясно, что клиентская силовая установка Mercedes – это очевидный выбор. Нам очень повезло с тем, что в Aston Martin решили перейти на моторы Honda, так что у Mercedes было, что нам предложить».

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