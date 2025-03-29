София Флёрш уходит из Indy NXT после первой же гонки

Заокеанская карьера Софии Флёрш прервалась, едва начавшись. В 2025-м 24-летняя немка, последовав прошлогоднему примеру Джейми Чэдвик, дебютировала в американской молодёжной серии Indy NXT и в Сент-Питерсберге заняла 12-е место среди 21-го участника первой гонки сезона.

Выступала она за команду HMD Motorsports, но, по информации издания Racer, стороны были вынуждены прекратить сотрудничество из-за разногласий с основным спонсором, оказывавшим Флёрш финансовую поддержку.

«HMD Motorsports и София Флёрш по взаимному согласию приняли решение расстаться, – говорится в заявлении команды. – Стороны пришли к этому решению по взаимному согласию, и команда желает Софии всяческих успехов в её будущих начинаниях.

В настоящее время HMD Motorsports активно изучает возможные варианты и ищет гонщика, который проведёт за рулём машины №24 оставшиеся 13 гонок и будет работать на предстоящих тестах».

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