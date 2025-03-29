Connect with us
Автоспорт

София Флёрш уходит из Indy NXT после первой же гонки

София Флёрш уходит из Indy NXT после первой же гонки

Заокеанская карьера Софии Флёрш прервалась, едва начавшись. В 2025-м 24-летняя немка, последовав прошлогоднему примеру Джейми Чэдвик, дебютировала в американской молодёжной серии Indy NXT и в Сент-Питерсберге заняла 12-е место среди 21-го участника первой гонки сезона.

Выступала она за команду HMD Motorsports, но, по информации издания Racer, стороны были вынуждены прекратить сотрудничество из-за разногласий с основным спонсором, оказывавшим Флёрш финансовую поддержку.

«HMD Motorsports и София Флёрш по взаимному согласию приняли решение расстаться, – говорится в заявлении команды. – Стороны пришли к этому решению по взаимному согласию, и команда желает Софии всяческих успехов в её будущих начинаниях.

В настоящее время HMD Motorsports активно изучает возможные варианты и ищет гонщика, который проведёт за рулём машины №24 оставшиеся 13 гонок и будет работать на предстоящих тестах».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis