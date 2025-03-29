Эспаньол – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Три матча подряд эти команды не могут определить сильнейшего. Три ничьи. Но на этот раз ситуация иная.

"Эспаньол" отделяет одно очко от зоны вылета, "Атлетико" проиграл два подряд матча в Ла Лиге и дал фору "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Банде Симеоне надо выходить из сложного положения.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу 29 марта.

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