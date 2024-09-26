Тоскливый старт Динамо в ЛЕ, новый кипер для Барсы и вылет Мбаппе. Главные новости за 25 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 сентября

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 сентября.

Фиаско Динамо

"Динамо" стартовало в ЛЕ с тяжелого поражения от "Лацио". Римляне полурезервным составом добились разгрома уже в первом тайме. Во втором киевляне бились, старались и даже создавали моменты, но не достигли даже гола престижа.

Экономная Барса

"Барселона" добыла очередную победу в Ла Лиге, без лишних усилий обыграв "Хетафе". Единственный гол на счету Левандовкого. Для каталонцев это 7 победа в 7 турах, что позволяет подопечных Флика уже на 4 очка оторваться от "Реала".

Блокада Райо

"Жирона" полтора часа пыталась пробить оборону "Райо Вальекано", но штурмы каталонцев так и остались бесплодными. Виктор Цыганков провел на поле всю игру, был довольно активен, но помочь своей команде размочить нули не смог.

Кипер для Барсы

И снова о "Барсе". После тяжелой травмы тер Штегена каталонцы занялись поисками нового кипера. И быстро его нашли. Ради "Барселоны" Войцех Щенсный даже согласился возобновить карьеру. Ожидается, что в четверг поляк подпишет с клубом контракт.

Травма Мбаппе

Мадрид теряет лучшего бомбардира. У Мбапппе диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Из-за травмы новичок "Реала" пропустит дерби с мадридским "Атлетико", матчи с "Лиллем" в Лиге чемпионов и с "Вильярреалом".

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