Мирча Луческу празднует 80 лет: успехи и достижения

Сегодня, 29 июля, Мирча Луческу, один из самых титулованных тренеров в истории украинского и европейского футбола, отмечает свой юбилей — 80 лет. Румынский тренер вошел в историю благодаря своей успешной карьере, оставив неизгладимый след в клубах, где он работал. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Луческу приобрел мировую известность, возглавив донецкий «Шахтар» в 2004 году. За время его работы с «горняками», которая продолжалась до 2016 года, клуб добился огромных успехов. Под его руководством «Шахтар» восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Суперкубок страны и шесть раз брал Кубок Украины. Одним из ярчайших достижений стало победное выступление в Кубке УЕФА в сезоне 2008/09, когда команда, несмотря на сложную конкуренцию, уверенно взяла трофей под наставничеством Луческу.

После успешной главы в Донецке, в 2020 году Луческу принял руководство киевским «Динамо», где также продемонстрировал свой опыт и мастерство, оставив заметный след в истории клуба. С 2020 по 2024 год тренер работал с командой, при этом клуб продолжал добиваться высоких результатов в украинском чемпионате и на международной арене.

Сегодня Мирча Луческу по-прежнему остается важной фигурой в мире футбола, вдохновляя как молодых, так и опытных тренеров своими достижениями и глубокими знаниями игры.

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