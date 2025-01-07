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Футбол

Бывший соперник президента Барселоны хочет инициировать вотум недоверия действующему руководству

Ситуация накаляется

Бывший соперник президента Барселоны хочет инициировать вотум недоверия действующему руководству

Фото: twitter.com/FCBarcelona

    • Бывший соперник президента "Барселоны" Жоана Лапорты Жорди Фарре хочет инициировать вотум недоверия действующему руководству.

    Причиной такого шага стали неудачи клуба с регистрацией игроков, в частности Дани Ольмо и Пау Виктора.

    По уставу клуба, для инициирования вотума недоверия необходимо собрать подписи 15% членов "Барселоны". Если это требование будет выполнено, то будет проведено голосование, во время которого для отставки Лапорты необходимо будет получить две трети голосов.

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