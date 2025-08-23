Артета рассказал о травмах ключевых футболистов Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, рассказал о травмах ключевых футболистов.

По словам наставника, в воскресенье Эдегора и Саку осмотрят врачи.

"Это негативные моменты дня. Мартин Эдегор что-то почувствовал в плече, когда приземлился. В воскресенье мы сделаем ему МРТ, чтобы лучше понять ситуацию.

А Букайо Сака почувствовал что-то в подколенном сухожилии, когда бежал с мячом и боролся с защитником. Думаю, это другое подколенное сухожилие, не то же, что было травмировано ранее.

Он почувствовал дискомфорт во время рывка. Это никогда не бывает хорошим знаком. Нам нужно будет подождать до завтра, поговорить с врачами и лучше понять, что именно произошло. Но у него уже были подобные травмы. Он прекрасно знает это ощущение.

Прошло всего две недели, а мы уже потеряли Кая, Мартина и Букайо, и это показывает, насколько хорошо ты должен быть укомплектован в этой лиге, чтобы справляться с нагрузкой и поддерживать тот уровень, к которому мы стремимся", – заявил Артета.