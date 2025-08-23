Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Известный в прошлом тренер Тедди Атлас, который ранее тренировал Майка Тайсона, выбрал лучшего супертяжеловеса в истории бокса.

«Луис – это первый супертяжеловес, который продемонстрировал скорость легковеса. И у него был великолепный подбородок, о котором мы не знали во время его первого прихода. Луис был настоящим подонком еще до того, как этот термин вообще начали употреблять», – сказал Тедди Атлас.

Ранее легендарный тренер Тедди Атлас назвал место абсолютного чемпиона мира Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории бокса.

