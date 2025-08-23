Из яхт гонщиков Ф1 можно составить целую эскадру

Летний перерыв в чемпионате заканчивается, на следующей неделе команды вновь соберутся в паддоке – 15 этап сезона пройдёт на голландском автодроме в Зандфорте. Но судя по фотографиям и видеороликам, которыми продолжает делиться в социальных сетях любимец местной публики Макс Ферстаппен, он пока не торопится возвращаться к работе и настроен отдыхать до упора.

Нет сомнений, что четырёхкратный чемпион мира это заслужил. И эти дни Макс проводит где-то на тёплых морях, по крайней мере относительно недавно он был на острове Сардиния. Но мы сейчас не о географии его перемещений по Средиземноморью, а о том плавсредстве, которым он при этом пользуется.

В этом году Ферстаппен стал владельцем яхты, которую назвал Unleash the Lion. Стоит такая не меньше 15 млн. евро, но, по информации Marca, версия судна, построенная по заказу гонщика Red Bull Racing, оценивается более чем в 35 млн. Испанская газета приводит образную фразу какого-то эксперта, сказавшего, что на этой яхте «в дни уик-эндов вполне может скрываться какой-нибудь злодей из фильмов про Джеймса Бонда».

На борту созданы все условия для максимально комфортного отдыха 12 пассажиров, которых обслуживает экипаж из пяти человек. В дни гоночного уик-энда в Монако яхта была пришвартована в гавани княжества, хотя до этого Ферстаппен старался не привлекать внимания к своему приобретению.

Джордж Расселл тоже стал членом яхт-клуба Формулы 1, но его плавсредство несколько скромнее и компактнее. Гонщик Mercedes инвестировал порядка 3 млн. евро в яхту Pershing 6 – она тоже итальянской постройки, как и Mangusta Gransport Макса, но спущена на воду другой верфью. На яхте четыре каюты для пассажиров, просторная кают-компания на верхней палубе, а также камбуз, напичканный современным кухонным оборудованием.

В общем, это настоящий плавучий дом, где Джордж отдыхал в августе вместе с Кармен Мундт, его подругой, и компанией друзей.

Фернандо Алонсо славится тем, что он всё делает по-своему, поэтому не стоит удивляться, что и яхта у него не совсем обычная. Четыре года назад мы рассказывали, что он заказал 18-метровый катамаран Sunreef Power Eco, оснащённый электродвигателями и солнечными батареями, и в 2023 году получил готовый «электрокорабль».

Выбор в пользу электрических технологий не был случайным: Алонсо, как и многих, тревожит состояние мировой экологии. Marca приводит такие его слова об этой яхте, двигатели которой почти не издают шума: «На борту важнее всего, чтобы царили тишина и спокойствие, чтобы можно было дышать свежим воздухом и радоваться хорошей компании. Морские путешествия не для того, чтобы демонстрировать своё эго».

Льюис Хэмилтона тоже «судовладелец», причём со стажем. Ещё в 2009 году он приобрёл Sunseeker 90 – это «дредноут» с длиной корпуса 28 метров, развивающий впечатляющую скорость до 30 узлов. Говорят, его суперъяхта отличается роскошной отделкой из американского ореха, и на её борту по приглашению семикратного чемпиона мира побывали многие знаменитости.

Чаще всего его яхту можно видеть в районе гавани Монако, но Хэмилтон, когда ему нужно, арендует и другие суда аналогичного класса, поэтому только близкие ему люди в курсе, где именно он проводит время, если ему хочется отправиться в плавание.

А у Шарля Леклера, его напарника по Ferrari, целых две яхты. Одна называется Sedici, т.е. «шестнадцать» по-итальянски – это номер, под которым он выступает в Формуле 1.

Это весьма элегантная итальянская Riva 66 Ribelle, и стоит она не меньше $6 млн. Вторую он назвал Monza в честь его победы в Гран При Италии 2019 года. Она тоже построена компанией Riva, но поменьше размерами и ещё более скоростная. Относится к категории Sportscruisers.

У Карлоса Сайнса лодка, похоже, ещё меньше, но надо полагать, ему хватает, и гонщик Williams на этой неделе отдыхал на её борту. Дня три назад он поделился любопытным видео, снятым в том числе под водой.

Дело в том, что кто-то из его друзей случайно уронил за борт металлическую лесенку, которая служит для того, чтобы после купания было удобнее забираться на борт. И Карлос, вооружившись тросом с большим крючком, словно Ихтиандр нырнул на 11-метровую глубину, так что лестница была успешно поднята со дна морского.

Источник